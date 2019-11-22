Haberler » Güncel » Kahramankazan Belediye istişare meclisi toplantısı yapıldı - Haber

Kahramankazan Belediye istişare meclisi toplantısı yapıldı

Kahramankazan Belediyesi'nin 3'üncüsü düzenlenen ilçe istişare meclis toplantısı, Belediye Başkanı Serhat Oğuz başkanlığında yapıldı.

22.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:50Kahramankazan Belediye istişare meclisi toplantısı yapıldı
Belediyesi'nin 3'üncüsü düzenlenen ilçe istişare meclis toplantısı, Belediye Başkanı Serhat Oğuz başkanlığında yapıldı.

Belediyenin çok amaçlı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Oğuz, esnafla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi vermek istediklerini söyledi.

Oğuz, "Düzenli aralıklarla, farklı konu ve katılımcılarla gerçekleştirilen Kahramankazan İstişare Meclisi toplantılarında toplumun tüm kesimleriyle buluşmayı sürdüreceğiz. Toplantılarda tüm farklı görüşlerden ve kesimlerden vatandaşların yer alıyor. İlçe gündemini, gerçekleştireceğimiz projeleri ve uygulamaları bu mecliste halka açık şekilde konuşacağız." dedi.
İstişare meclis toplantısı soru ve cevapla devam etti.

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:56 İş yerinde çıkan yangında ayakkabılar kül oldu
19:56 - Irak protestoları duvar resimlerinde hayat buldu- Protestolarda duvara yansıyan sanat
19:54 Trump, Katar Emiri ile Taliban'ın serbest bıraktığı rehineleri görüştü
19:54 BM: "Yemen'de hava saldırıları yüzde 80 azaldı"
19:52 Kayınpederini göğsünden bıçaklayan cinayet zanlısı firari damat yakalandı
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
17:27 AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir
16:59 Eynesil'in eski Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu: Rabia Naz Mavi Balina oynuyormuş
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 19:57:49