Kahramankazan Belediyesi'nden evi yanan vatandaşa destek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçede evi yanan vatandaşı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Oğuz'un önceki gün çıkan yangında evi büyük hasar gören 70 yaşındaki Musa Büyükşimşek'i ziyaret ederek, evde incelemelerde bulundu.

Ekiplerce yapılan incelemede, can kaybının yaşanmadığı yangında kullanılamaz hale gelen evde hasar tespit çalışması da yapıldı. Oğuz incelemenin ardından evin onarılması için ekiplere talimat verdi.

Bu kapsamda evin onarımı için çalışmalar başladı. Belediye tarafından mağdur olan Büyükşimşek ve eşine gereken desteğin verileceği belirtildi.

Belediye Başkanı Oğuz, Kahramankazan olarak büyük bir aile olduklarını belirterek, bu ailenin tüm fertlerinin acılı ve sevinçli tüm anlarında yanlarında olacağız. Musa dedemize ve eşine büyük geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Can kaybının yaşanmaması bizleri mutlu etti. İnşallah, yapılacak çalışmalar sonucu Musa dede ve eşi inşallah eskisinden daha iyi bir eve kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Büyükşimşek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, evlerinin hasara uğramasından dolayı mağdur olduklarını aktardı.

Kahramankazan Belediye Başkan Oğuz ve belediye ekiplerine kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Büyükşimşek, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Her zaman yanımızda olduklarını bilmek en büyük mutluluğumuz." diye konuştu.

Kaynak: AA