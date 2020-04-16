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Kahramankazan Belediyesince maske üretimine başlandı

Kahramankazan Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ile iş birliğinde maske üretimine başladı.

16.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:12
Kahramankazan Belediyesince maske üretimine başlandı
Kahramankazan Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ile iş birliğinde maske üretimine başladı.
Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla Kahramankazan Halk Eğitim Merkezinde maske üretimi için atölye oluşturuldu.
Belediyenin sağladığı malzeme ve ekipmanlarla yürütülen çalışmalarda günde 1500 maske üretiliyor.
Maskeler sterilizasyon ünitesinde ultraviyole ışınlarla dezenfekte edilerek kullanıma hazır hale geliyor.
Atölyeyi ziyaret eden Oğuz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Maske üretimini sürdüren kursiyer ve öğreticilere çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Oğuz, "Koronavirüsle mücadele sürecinin en önemli unsurlarından biri maske kullanımı. Vatandaşlardan bizlere maske temini konusunda yoğun talep geliyor. Bu talebi karşılayabilmek için kendi maskemizi üretmeye karar verdik." dedi.
Atölyede yoğun şekilde üretim yapıldığını belirten Oğuz, "Biz elimizden gelen tüm desteği verdik ve atölyemizi oluşturduk. Merkezimizin fedakar çalışanları ve yöneticileri takdire şayan bir çalışma sergiliyor. 'Birlikten güç doğar' deyiminin burada gerçeğe dönüştüğüne şahit oluyoruz. Tüm kursiyerlerimizi, öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi canı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel
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