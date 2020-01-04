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Kahramankazan Belediyesine 10 hizmet aracı alındı

Ankara'da, Kahramankazan Belediyesine 4 milyon liralık yeni hizmet aracı alındı.

04.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:10
'da, Belediyesine 4 milyon liralık yeni hizmet aracı alındı.
Kent meydanında düzenlenen törende, İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır'ın yaptığı duanın ardından yeni araçlar hizmete girdi. Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve beraberindekiler, direksiyona geçerek araçlarla şehir turu attı.
Oğuz, yaptığı açıklamada, belediyenin filosuna 3 çöp toplama aracı, 2 vakumlu yol süpürme aracı, çöp taksi, arazöz, karla mücadele aracı ve 2 kamyonet aldıklarını söyledi.
Tanıtımı yapılan ve 2022'de yollarda olacağı açıklanan yerli otomobil TOGG'u da hizmet aracı filosuna katmak için sabırsızlandıklarını vurgulayan Oğuz, "Allah nasip ederse iki yıl sonra, kendi kullandığım hizmet aracı dahil, Kahramankazan Belediyesindeki tüm binek araçlarımız yüzde 100 yerli ve milli araçlardan oluşacak." dedi.
Kahramankazan Belediyesine 10 hizmet aracı alındı

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Durmuş Ali, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


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