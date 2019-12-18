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Kahramankazan Belesiyesi'nden çocuklara giyecek yardımı

Kahramankazan Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara mont, kaban ve kışlık giysi yardımında bulundu.

18.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:39Kahramankazan Belesiyesi'nden çocuklara giyecek yardımı
Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara mont, kaban ve kışlık giysi yardımında bulundu.
Belediyeden yapılan açılamada, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere giyecek yardımında bulunulduğu bildirildi.
Belediye ekiplerinin ziyaret ettikleri evlerde çocuklara bot, kaban, pantolon, kazak, eldiven ve bere gibi kışlık giysi yardımında bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Minik kalplere yapılan bu sıcacık dokunuş sonrasında miniklerin sevinci görülmeye değerdi. Yeni giysi ve botlarını alan minikler kıyafetlerini hemen denedi. Aileler de bu anlamlı hediyelerden dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirerek, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye ekiplerine teşekkür etti."
Bu kapsamda 100'e yakın çocuğa kışlık giysi ve bot hediye edilirken, belediye ekipleri ayrıca oyuncak da hediye etmeyi ihmal etmedi.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da nüfusu 55 bine yaklaşan ilçelerinde büyük bir aile olduklarını belirterek, başkan seçildiği günden bu yana toplumun tüm kesimleriyle yakından ilgilendiklerini söyledi. Türkiye'nin geleceği olan çocukların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Oğuz, "Onların mutlulukları ve gülümsemeleri her şeyden önemli. Gönül belediyeciliği çalışmaları ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelerimizi ve minik yavrularımızı yalnızca bu soğuk kış günlerinde değil hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Onlar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel

Kaynak: AA

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