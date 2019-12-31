Haberler » Güncel » Kahramankazan'da 340 yeni işletmeye ruhsat verildi - Haber

Kahramankazan'da 340 yeni işletmeye ruhsat verildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 2019'da 340 yeni işletmeye ruhsat verildiği bildirildi.

31.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:40 Kahramankazan'da 340 yeni işletmeye ruhsat verildi
'nın ilçesinde 2019'da 340 yeni işletmeye ruhsat verildiği bildirildi.
Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede bu yıl iş yeri açmak isteyen girişimcilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer aldığı belirtildi.
Belediyeye 2019'da başvuruda bulunan 340 yeni işletmeye ruhsat verildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Kahramankazan'da ticari faaliyette bulunmak isteyen yeni işletmeler arasında hizmet sektöründe faaliyet gösterenlerin yanı sıra, imalathane, atölye ve fabrika gibi yoğun istihdam alanı barındıran iş yerleri bulunuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi istihdam sağlayan tüm yatırımcılarımız, girişimcilerimiz başımızın tacıdır. Yatırımcı ve girişimcileri ilçemize çekmek için elimizden geleni yapmayı sürdürüyor, onlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz."

Kahramankazan, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:40   İnönü Üniversitesinde elektrikli araçlar alanında teknik eğitim çalışmaları - Haber
15:40   Kırıkkale'de yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi - Haber
15:39   "Sağlıklı Ürünler Tüketilmesi İçin Titiz Çalışıyoruz" - Haber
15:39   Çorum'da ilkokulda cıvadan etkilenen 5 kişi taburcu edildi - Haber
15:39   Amasya'da aranan 20 şahıs yakalandı - Haber
14:55   Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Haber
14:02   Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
13:24   Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
31.12.2019 15:41:04