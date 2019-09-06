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Kahramankazan'da 70 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 70 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

06.09.2019 21:36 Kahramankazan'da 70 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 70 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan işçilerin, ishal ve karın ağrısı şikayeti üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri çağrıldı. İş yerine gelen ambulanslar şikayeti bulunan 70 işçiyi Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından sağlık durumları iyi olduğu belirtilen 70 kişi taburcu edildi.

İş yerine gelen, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından işçilerin yediği yemek ve içtiği sudan numune alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Fatih Mahallesi, Kahramankazan, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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