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Kahramankazan'da ASKİ su borusu patladı

Kahramankazan'da Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusu patladı.

17.12.2019 00:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 00:54Kahramankazan'da ASKİ su borusu patladı
'da Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusu patladı.
Alınan bilgiye göre, Kurtboğazı Barajı'ndan Ankara'ya içme suyu taşıyan isale hattının Kayı Mahallesi Selçuklu Caddesi'nden geçen bölümünde borunun henüz belirlenemeyen nedenle patlaması sonucu su caddeye akmaya başladı.
Genç Osman Caddesi'ni takip ederek D-750 kara yolu Kayı Kavşağı'na ulaşan aşırı su nedeniyle sürücüler, güzergahta ilerlemekte güçlük çekti, trafik polisleri yolda tedbir aldı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramankazan ve Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi. Suyun özellikle civardaki evlere zarar vermemesi için iş makineleri yardımı ile toprak kullanılarak suyun önüne set çekilmeye çalışıldı. Bazı müstakil evlerin kömürlük ve bahçelerine su dolduğu gözlendi.
Yetkililerin müdahalesiyle isale hattındaki suyun Kurtboğazı Barajı'ndaki bağlantısı kesildi.

Kahramankazan, Ankara, ASKİ, Güncel

Kaynak: AA

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