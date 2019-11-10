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Kahramankazan'da Atatürk'ü Anma Günü

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 81. yılında Kahramankazan'da düzenlenen etkinliklerle anıldı.

10.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:04Kahramankazan'da Atatürk'ü Anma Günü
Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 81. yılında 'da düzenlenen etkinliklerle anıldı.
Kaymakam Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Hava Uçak Bakım Albay Mustafa Sadettin Karakan, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kaya törende hazır bulundular.
Milli Egemenlik Parkındaki Atatürk Anıtına çelenk koyulması ve saygı duruşuyla başlayan Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinliklerine Aile Yaşam Merkezinde devam edildi.
Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi'nin hazırladığı anma programında öğrenciler gösteri sundu. Atatürk'ü konu alan şiirler okuyan ve Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendiren öğrenciler, oratoryo eşliğinde Atatürk'ün doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı ve devrimleri canlandırıldı.
Program, protokol ve öğrencilerin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Okul Müdürü Fatih Erdoğan yaptığı konuşmada 10 Kasım'ın bir matem günü değil sözleri ve kararları yeniden gözden geçirme günü olduğunu belirterek, "Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde Atatürk'ü her zamankinden daha fazla anlamaya ve anlatmaya ihtiyacımız var." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Kahramankazan, Engin Aksakal, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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