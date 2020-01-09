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Kahramankazan'da "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" kutlandı

Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

09.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:01Kahramankazan'da
Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat Kahveciler, İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır, siyasi partilerin temsilcileri ile Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri katıldı.
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme yetisini kaybetmiş ancak öne çıkan başka özellikleriyle kendisini topluma kabul ettirmiş Cemil Meriç, Aşık Veysel gibi birçok insanın bulunduğunu belirtti.
Belediye olarak engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Oğuz, yakın zamanda, çalışanların tamamı engelli bireylerden oluşan bir kafeyi hizmete açacaklarını bildirdi.

Engelliler Haftası, Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel

Kaynak: AA

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