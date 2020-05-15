Kahramankazan'da camilerden yağmur duası edildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplu yağmur duasına çıkamayan çiftçilerin talebi üzerine camilerden yağmur duası edildi.

15.05.2020 19:45 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:47
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplu yağmur duasına çıkamayan çiftçilerin talebi üzerine camilerden yağmur duası edildi.
Kahramankazan Müftülüğüne başvuran bir grup çiftçi, havaların kurak gitmesi nedeniyle yağmur duası etmek istediklerini, ancak salgın nedeniyle toplu dua edemediklerini belirterek, camilerden yağmur duası okunmasını talep etti.
Çiftçilerin isteği üzerine öğle ezanının ardından camilerden yağmur duası sesi yükseldi. Okunan duaya vatandaşlar da eşlik etti.
Kahramankazan Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada havaların son günlerde sıcak ve kurak geçmesinden dolayı kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.
Çiftçilerin yağmur beklediğini ifade eden Öztürk, "Özellikle yeni ekilen ürünlerin suya ihtiyacı var. Eskisi gibi toplu yağmur duasına da çıkamıyor. Biz de müftülüğümüzün uygulamasıyla cami minarelerinden okunan yağmur duasına ellerimizi açıp, amin dedik." ifadelerini kullandı. Kahramankazan’da camilerden yağmur duası edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramankazan, Ankara, Güncel, Haber

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