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Kahramankazan'da çocuklardan barınak ziyareti

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezine devam eden çocuklar, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

21.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:23
Belediyesi Gençlik Merkezine devam eden çocuklar, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.
Yarı yıl tatili kapsamında çeşitli etkinliklere katılan çocuklar için Belediye Hayvan Barınağına gezi düzenlendi.
Öğretmenlerin gözetiminde barınağa gelen öğrencilere burada veteriner hekim tarafından bakımı yapılan hayvanlar hakkında bilgiler verildi, çocuklardan gelen sorular yanıtlandı.
Veteriner hekim kontrolünde hayvanların bulunduğu bölüme giren çocuklar, özellikle hayvanları severek elleriyle besledi.
Rehabilitasyon Merkezini de gezen çocuklara burada hayvanların bakım ve tedavilerinin yapıldığı bölümler hakkında bilgiler verildi.
Kahramankazan'da çocuklardan barınak ziyareti

Kahramankazan, Güncel

Kaynak: AA


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