Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kahramankazan'da ekmekler evlere getiriliyor

Kahramankazan'da İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı boyunca, vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak üzere talep eden vatandaşlara ücretsiz olarak ekmek götürülüyor.

11.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:18
Kahramankazan'da ekmekler evlere getiriliyor
Kahramankazan 'da İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı boyunca, vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak üzere talep eden vatandaşlara ücretsiz olarak ekmek götürülüyor.
Vefa Sosyal Destak Grubu ile Belediye tarafından oluşturulan dağıtım ekipleri ekmek talebinde bulunan vatandaşların yardımına koşuyor. Ekmekler, ekipler tarafından ücretsiz olarak vatandaşların ayağına götürülerek teslim ediliyor.
Kahramankazan sokağa çıkma yasağına uyuyor
Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte ilçedeki cadde ve sokaklar boşaldı. Fırınlar ve eczanelerin dışında bütün işyerleri kapalı. Sadece sağlık, asayiş ve temizlik görevlileri işlerinin başında. Issız sokaklar sokak hayvanlarına kaldı.
Belediye Başkanı Serhat Oğuz Koronavirüsle mücadelelerini her alanda sürdürdüklerini belirterek, "Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı boyunca talep eden vatandaşlarımızın ekmek ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanacak. Ekiplerimiz, bizlere ulaşarak adreslerini veren hemşehrilerimize ekmeklerini evlerinde teslim edecek. Belediyemiz tarafından temin edilen günlük ekmekler ücretsiz olarak hemşehrilerimize ulaştırılıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Kahramankazan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Haberler ›› Güncel ››Kahramankazan'da ekmekler evlere getiriliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:32: Koronavirüsü yenen hastanın mektubu duygulandırdı - Haber 15:32: Elazığ'ın Arıcak ilçesinden Diyarbakır'a bağlantı yolları kapatıldı - Haber 15:31: Ordu'da fırınlardan vatandaşlara eve ekmek servisi - Haber 15:31: ANTALYA'DA KALDIRIMLARA GECE PAZARI KURULDU - Haber 15:31: Sağlık çalışanlarına siperlik maske desteği - Haber 15:21: Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın - Haber 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler