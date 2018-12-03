Kahramankazan'da Engeller Ortadan Kalkıyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:26



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:26

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye'ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı bir projeyi daha hayata geçirdi. Engelli bireylere, resimden sahne sanatlarına, akıl oyunlarından çeşitli kurslara kadar birçok aktivite ile sosyal rehabilitasyon hizmeti verecek Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete girdi.Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hizmete girdi. Atatürk Mahallesi'ndeki merkezin açılış törenine, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, engelli bireyler ve aileleri, ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.Yürekler engelli olmasınBaşkan Ertürk, belediye başkanı seçildiği 2004 yılından bu yana belediyede katılımcı yönetim anlayışını uyguladıklarını belirterek, engelli bireylerin de bu anlayışın en önemli parçalarından biri olduğunu söyledi. Kahramankazan Belediyesi olarak, eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm hizmetleri engelli bireylerin de yararlanacağı şekilde hayata geçirdiklerini ifade eden Ertürk, şöyle konuştu:"Bu anlamlı günde açılışını yaptığımız engelsiz yaşam merkezimiz bu anlamda önemli hizmetler verecektir. Engelli bireylerin sosyal rehabilitasyonun sağlanması anlamında ciddi katkılar sunacaktır. Merkezimiz onların daha kaliteli vakit geçirmelerini, topluma kazandırılmalarını ve en önemlisi engellerinin yapabilecekleri birçok aktiviteye engel teşkil etmediğini görmelerini sağlayacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda uyguladığımız gönül belediyeciliği çalışmalarımız ile toplumumuzun tüm kesimleri için projeler geliştirmeye, hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Önemli olan engellerin yüreklerde, beyinlerde olmamasıdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan birçok engelli kardeşimiz, ilçemize ve çalışmalarımıza önemli katkılar sunuyor. Bu önemli merkezin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."Merkezde yok yokKahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, 7'den 70'e tüm engelli bireyler ve ailelerinin buluşma noktası olacak. Engelli bireylerin sosyal rehabilitasyonunun sağlanacağı merkezde, eğitim, müzik, resim, el sanatları ve sahne sanatları atölyeleri bulunuyor. Merkezde, atölye çalışmalarının yanı sıra, müzik korosu, enstrüman, ahşap boyama, mozaik taş yapımı, resim, mum ve sabun yapımı, okuma yazma, E-KPSS, görgü kuralları, akıl oyunları, tiyatro, halk dansları, sosyal yaşam becerileri, zumba, pilates ve karate de dahil olmak üzere spor alanında birçok kurs açılacak. Merkezde ayrıca, engelli bireyler ve ailelerine psikolojik destek de sağlanacak. Merkez sayesinde Kahramankazan'da engeller ortadan kalkacak. - ANKARA