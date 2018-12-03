03 Aralık 2018, 14:36
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Kahramankazan'da Engelli Öğrenciler Gösteri Sundu

Kahramankazan

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli öğrencilerin gösterileri beğeni topladı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli öğrencilerin gösterileri beğeni topladı.

Kahramankazan Belediyesi Özel Eğitim ve Uygulama Okulu ile Fatih Ortaokulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Aile Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinlikte, engelli öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Öğrencilerin gösterileri izleyenlerden alkış aydı.

Programın sonunda öğrenciler oyun havaları eşliğinde gönüllerince eğlendi. Dünya Engelliler Günü,3 Aralık,Kahramankazan
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:36