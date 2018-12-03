Kahramankazan'da Engelli Öğrenciler Gösteri Sundu

Ankara
'nın Kahramankazan
ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli öğrencilerin gösterileri beğeni topladı.
Kahramankazan Belediyesi Özel Eğitim ve Uygulama Okulu ile Fatih
Ortaokulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Büyükşehir Aile Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinlikte, engelli öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.
Öğrencilerin gösterileri izleyenlerden alkış aydı.
Programın sonunda öğrenciler oyun havaları eşliğinde gönüllerince eğlendi.
Dünya Engelliler Günü,3 Aralık,Kahramankazan
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:36