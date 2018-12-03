Kahramankazan'da Engelsiz Yaşam Merkezi Açıldı

Ankara
'nın Kahramankazan
ilçesinde Engelsiz Yaşam Merkezi açıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Kahramankazan'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Aile Yaşam Merkezi'ndeki programın ardından Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışı yapıldı.
Engellilerin bir buluşma noktası olması planlanan merkezde engelli bireylere, resimden sahne sanatlarına, akıl oyunlarından çeşitli kurslara kadar birçok aktivite ile sosyal rehabilitasyon hizmeti verilmesi amaçlanıyor.
Açılışa katılan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin amacının engellilere sosyal rehabilitasyon sağlamak olduğunu söyledi.
Ertürk, merkez bünyesinde çeşitli atölyelerin bulunduğunu dile getirerek, "Hangi engel grubundan olursa olsun buradan herkes bir şekilde faydalanacak. Dışarı çıktıklarında çocuklarını bırakacak bir yeri olmayan ailelerde engelli çocuklarını buraya getirip gönül rahatlığıyla bırakabilecek. Ayrıca merkezimiz bünyesinde kurulan müzik, eğitim, el sanatları ve sahne sanatları atölyeleriyle de engelli vatandaşlarımız hem öğrenecek hem de eğlenecekler, kaliteli zaman geçirecek." diye konuştu.
Dua edilmesinin ardından kurdele keserek açılışını gerçekleştirdikleri merkezi gezen protokol üyeleri, yetkililerden bilgi aldı.
Ankara,Kahramankazan
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:49