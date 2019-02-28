Kahramankazan'da Hırsızlık

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen 2 hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Uçarı ve İçören mahallelerinde ASKİ'ye ait su kuyuları ve civarında meydana gelen hırsızlık olaylarını araştıran jandarma ekipleri, hırsızlığa karıştıklarını belirledikleri şahıslara yönelik başlattıkları operasyonda zanlılardan Mehmet Y. (48) ve Mustafa A'yı (47) hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgede gözaltına aldı. Zanlılardan cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ramazan G. (24) ise olay yerinden kaçtı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çalıntı elektrik trafo malzemeleri, oto teypleri, bakır kablolar ve takograf cihazları ele geçirildi.Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan Mehmet Y. tutuklandı, Mustafa A. İse tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Jandarma ekipleri, kaçan zanlı Ramazan G'nin yakalanması için çalışma başlattı.İlçede yaşanan diğer bir hırsızlık olayı ise Ankara Lojistik Üssü'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Ankara Lojistik Üssü'nde bir firmanın deposundan piyasa değeri 30 bin lira olan dijital kablo çalındı.Olayı araştıran Kışla Jandarma Karakolu ekipleri, hırsızlığa karıştığını belirledikleri S.A'yı Ankara şehir merkezinde gözaltına aldı. Çalınan dijital kablolar ise bir hurdacıda eritilmiş halde ele geçirildi.Zanlı S.A, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla salıverildi.