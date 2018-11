Kahramankazan'da Kaçak Et Operasyonu

30 Kasım 2018 Cuma 10:17



30 Kasım 2018 Cuma 10:17

ANKARA (İHA) – Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde bir araç içerisinde ele geçirilen mühürsüz 172 kilogram kırmızı et zabıta ekiplerince imha edildi.Alınan bilgiye göre, Kahramankazan Fatih Mahallesi 'nde seyir halindeki bir otomobilden şüphelenen polis ekipleri aracı durdurdu. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında mühürsüz kırmızı et olduğunu tespit etti. Polis ekipleri bunun üzerine Kahramankazan Belediyesi zabıta ekiplerine durumu bildirdi. Zabıta ekipleri araçta yaptıkları incelemede araçta mühürsüz kaçak 172 kilogram kırmızı et olduğunu belirledi. Zabıta, mühürsüz etin poşetler içerisinde hijyen ve taşıma şartlarına uygun olmadığını tespit etti. Zabıta ekipleri gerekli işlemi yaptıktan sonra, yetkili veteriner hekimler eşliğinde kaçak eti imha etti. - ANKARA