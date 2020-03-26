Kahramankazan'da kaçak üretilen 2 bin 500 litre dezenfektan ele geçirildi
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kaçak üretilen 2 bin 500 litre dezenfektan ele geçirildi.
26.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:28
Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde kaçak üretilen 2 bin 500 litre dezenfektan ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi'ndeki Keresteciler Sanayi Sitesi'nde temizlik malzemeleri üretilen iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda kaçak üretilerek 1 ve 1,5 litrelik bidonlara doldurulmuş, piyasaya sunulmaya hazır 2 bin 500 litre dezenfektan bulundu.
Dezenfektanlara el koyan ekipler, iş yeri sahibi G.K. hakkında adli işlem başlattı.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi'ndeki Keresteciler Sanayi Sitesi'nde temizlik malzemeleri üretilen iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda kaçak üretilerek 1 ve 1,5 litrelik bidonlara doldurulmuş, piyasaya sunulmaya hazır 2 bin 500 litre dezenfektan bulundu.
Dezenfektanlara el koyan ekipler, iş yeri sahibi G.K. hakkında adli işlem başlattı.
Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kahramankazan, Ankara, Saray, Güncel