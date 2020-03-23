Kahramankazan'da koronavirüs salgınının son bulması için camilerde dua edildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için Kahramankazan'daki camilerde yatsı ezanının ardından dua edildi.
23.03.2020 22:53 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:55
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için Kahramankazan 'daki camilerde yatsı ezanının ardından dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlöründen yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüs salgınının son bulması için dualar yükseldi.
Kahramankazan'daki camilerde de salgının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması amacıyla dualar edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlöründen yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüs salgınının son bulması için dualar yükseldi.
Kahramankazan'daki camilerde de salgının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması amacıyla dualar edildi.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kahramankazan'da koronavirüs salgınının son bulması için camilerde dua edildi
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramankazan, Güncel