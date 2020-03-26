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Kahramankazan'da koronavirüs tedbirleri

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

26.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:42
Kahramankazan'da koronavirüs tedbirleri
Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
İlçede dezenfekte çalışmaları ile yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik hizmetler devam ediyor.
Belediye binasının girişi, asansörleri, koridor ve hizmet alanlarına sosyal mesafenin korunmasına ilişkin uyarıcı çıkartmalar yapıştırıldı.
Uygulama tüm ilçede hayata geçirilecek.
Belediye ekipleri, ilçedeki tüm park ve bahçeleri tedbirler kapsamında kapattı. Parkların girişlerine, oyun alanlarına, bank ve oturma gruplarına şeritler çekildi. Parklardaki ücretsiz Wi-Fi hizmeti de durduruldu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramankazan, Güncel

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