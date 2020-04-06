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Kahramankazan'da koronavirüs tedbirleri

Kahramankazan'da vatandaşlar yeni tip koronavirüs tedbirlerine önemli ölçüde uyuyor.

06.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:40
Kahramankazan'da koronavirüs tedbirleri
Kahramankazan 'da vatandaşlar yeni tip koronavirüs tedbirlerine önemli ölçüde uyuyor. Kolluk kuvvetleri de önlemlerin yürütülmesine yönelik uygulamalarını sürdürüyor.
Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma yasağının 20 yaş altı için de getirilmesinin ardından ilçede cadde ve sokaklar boş kaldı. Ülke genelinde olduğu gibi Kahramankazan da evde kal çağrılarına uyuluyor. İlçede insan yoğunluğunun yaşandığı bölgelerden olan Sancak, Gazi Mustafa Kemal ve Kent Meydanı koronavirüs nedeni ile tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.
Koronavirüs önlemleri kapsamında etkin bir mücadele sergileyen polis, jandarma ve zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde vatandaşların ateşini ölçüyor, marketlerde maske kullanımını denetliyor.
Vefa Destek Ekibi ise koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve yalnız yaşayan ulu çınarların yanında olmaya devam ediyor. Yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan yaşlıların istekleri anında yerine getiriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramankazan, Koronavirüs, Güncel
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