Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kahramankazan'da koronavirüs tedbirleri

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, halk pazarına alışveriş için gelen vatandaşlara maske dağıtılıyor ve ateşleri ölçülerek pazara alınıyor.

07.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:54
Kahramankazan'da koronavirüs tedbirleri
Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, halk pazarına alışveriş için gelen vatandaşlara maske dağıtılıyor ve ateşleri ölçülerek pazara alınıyor.
Tedbirler kapsamında, ilçede halk pazarının etrafı şerit ve bariyerlerle kapatılarak giriş ve çıkışlar bir noktadan kontrollü olarak veriliyor.
Pazarın girişinde kurulan stantlarda vatandaşlara maske dağıtılıyor, yaş sınırlaması için kimlik kontrolü yapılıyor, ateşleri ölçülüyor ve el dezenfeksiyonundan sonra vatandaşlar pazara alınıyor.
Temel gıda maddelerinin satışının yapıldığı pazarda esnaf ve vatandaşlara sürekli olarak kurallara uymaları konusunda uyarılar yapılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramankazan, Ankara, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kahramankazan'da koronavirüs tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı Haberler
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti Haberler
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Haberler
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
3 kişiyi öldüren zanlı, ’namus meselesi’ diyerek kendini savundu Haberler
3 kişiyi öldüren zanlı, 'namus meselesi' diyerek kendini savundu
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haberler
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu Haberler
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

14:44: Emniyetten sürücülere kandil simitli sorgulama ve dolandırıcılık uyarısı - Haber 14:44: Siirt'te bir otomobilde 1480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haber 14:43: Kırklareli?de bir köy koronavirüs karantinasına alındı - Haber 14:43: EBA TV'yi izleyemeyen öğrenciye televizyon hediye edildi - SİVAS - Haber 14:42: Evlilik yüzüklerini kampanyaya bağışladılar - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 13:55: Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı - Haber 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? - Haber 13:49: Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü - Haber 13:36: EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi - Haber 22:59: Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı - Haberler