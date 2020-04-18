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Kahramankazan'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza verildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında kurallara uymayan 88 kişi ve 1 iş yerine toplam 95 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

18.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:16
Kahramankazan'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza verildi
Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında kurallara uymayan 88 kişi ve 1 iş yerine toplam 95 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, tedbirler kapsamında ilçe giriş çıkışları ile merkezdeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Tedbirler kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri ile sosyal mesafe kurallarına uymayan 88 kişi ve bir iş yerine Kabahatler ve Umumi Hıfsısıha Kanununa muhalefetten 95 bin 400 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kahramankazan, Ankara, Güncel
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