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Kahramankazan'da koronavirüsle mücadeleye çalışmaları

Kahramankazan Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında ekipmanlarını güçlendirdi.

15.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:59
Kahramankazan'da koronavirüsle mücadeleye çalışmaları
Kahramankazan Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında ekipmanlarını güçlendirdi.
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, koronavirüsle mücadele eden ekipleri ziyaret ederek, özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.
Kahramankazan Belediyesi olarak, koronavirüs tehdidi henüz Türkiye 'de görülmemişken dezenfekte çalışmalarına başladıklarını anlatan Oğuz, konuşmasına şöyle devam eti:
"Ekiplerimiz, o günden bu yana aralıksız olarak tabiri caizse ilçemizi tepeden tırnağa dezenfekte etmeyi sürdürüyor. Takdire şayan fedakarlıkları ve özverili çalışmalarıyla ilçemizi tepeden tırnağa dezenfekte eden ekiplerimize teşekkür ediyorum. Öz kaynaklarımızla belediyemize kazandırdığınız yeni araçlarının ve ekipmanlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ekiplerimizin virüsle mücadelelerini daha güçlü şekilde yapacağına inanıyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.
Kahramankazan Belediyesine, koronavirüsle mücadele kapsamında çeşitli dezenfekte ve ilaçlama makineleri ile arasöz ve araç alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramankazan, Serhat Oğuz, Türkiye, Güncel
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