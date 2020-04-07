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Kahramankazan'da market deposunda çıkan yangında iki işçi dumandan etkilendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangında iki işçi dumandan etkilendi.

07.04.2020 19:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:26
Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangında iki işçi dumandan etkilendi.
Sanayi kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu Saray Mahallesi'nde bir marketin depo kısmındaki etrafı tel örgüyle çevrili içerisinde ahşap ve plastik kasaların bulunduğu alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, UMKE ve ambulans sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin ekiplerinin müdahelesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen işçilerden birine ambulansta müdahale edilirken, diğeri ise hastaneye kaldırıldı.
Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esad Kahveciler de olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti, olay hakkında bilgi aldı. Kahramankazan’da market deposunda çıkan yangında iki işçi dumandan etkilendi

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramankazan, Ankara, İşçi, Güncel

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Kahramankazan'da market deposunda çıkan yangında iki işçi dumandan etkilendi
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