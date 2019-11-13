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Kahramankazan'da meslek edindirme kursları başlıyor

Kahramankazan Belediyesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAİ), İŞKUR ile Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi iş birliğinde yarın yapılacak protokol imza töreniyle meslek edindirme kursları başlayacak.

13.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:24Kahramankazan'da meslek edindirme kursları başlıyor
Belediyesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAİ), İŞKUR ile Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi iş birliğinde yarın yapılacak protokol imza töreniyle meslek edindirme kursları başlayacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Mesleğini, işini, hayatını kazan" sloganıyla sahaya temel imalat ve montaj elemanı yetiştirmek amacıyla düzenlenecek kurslara, lise ve önlisans programlarının teknik bölümlerinden mezun olanlar katılabilecek.
Yarın başlayıp 4 ay sürecek kurs boyunca kursiyerlere günlük 40 lira ücret verilecek.
Üretim sahasına temel imalat ve montaj elemanı yetiştirmek amacıyla yapılan kurslar için yarın TAİ'de protokol imza töreni yapılacak.

Kahramankazan, Güncel

Kaynak: AA

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