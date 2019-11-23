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Kahramankazan'da öğrenciler ara tatilde hem eğlendi hem öğrendi

Kahramankazan Belediyesi, öğrencilerin ara tatillerini verimli ve eğlenceli şekilde geçirmeleri için etkinlikler düzenledi.

23.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:58Kahramankazan'da öğrenciler ara tatilde hem eğlendi hem öğrendi
Belediyesi, öğrencilerin ara tatillerini verimli ve eğlenceli şekilde geçirmeleri için etkinlikler düzenledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitim öğretime verilen ara tatilde öğrenciler için sinema gösterimi, "Bay Mikrop" isimli tiyatro oyunu, el sanatları atölyesi, mahremiyet eğitimi, düzenli ve dengeli beslenme semineri gibi etkinlikler düzenlendi.
Öğrenciler için ayrıca etüt dersleri ve deneme sınavları da yapıldı.
Böylece öğrenciler ara tatillerinde hem kaliteli zaman geçirdi hem de öğrenme fırsatı buldu.

Kahramankazan, Güncel

Kaynak: AA

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