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Kahramankazan'da "Sağlık için Yürüyoruz" etkinliği

Kahramankazan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı yaşam için spor yapmanın önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Sağlık için Yürüyoruz" etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi.

24.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:13
Belediyesi öncülüğünde sağlıklı yaşam için yapmanın önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Sağlık için Yürüyoruz" etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada bin 350 metre yükseklikte Tekke Ormanı mevkisinde gerçekleştirilen yürüyüşe Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Yaldır ve vatandaşlar katıldı.
Karlı alanda gerçekleştirilen yürüyüş yaklaşık bir saat sürdü. Yürüyüşe katılanlar ilçenin kar altındaki eşsiz güzelliklerini de görme fırsatı buldu. Yürüyüş, Tekke Ormanı'nın bin 350 rakımındaki en yüksek noktasında tamamlandı.
Kahramankazan'da

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel

Kaynak: AA


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