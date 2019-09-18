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Kahramankazan'da sanal kumar operasyonu

Kahramankazan'da bir kahvehanede sanal kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye idari para cezası verildi.

18.09.2019 10:38Kahramankazan'da sanal kumar operasyonu
Kahramankazan'da bir kahvehanede sanal kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye idari para cezası verildi.
Edinilen bilgiye göre, Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'nde bir kahvehanede internet üzerinden online "sanal tombala" oynatıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri baskın düzenledi.
Baskında sanal kumar oynayan 11 kişi suçüstü yakalandı.
Kumar için yer temin eden 2 şüpheli gözaltına alındı, 9 kişiye de kumar oynadıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Sanal tombalanın dizüstü bilgisayardan televizyon ekranına yansıtıldığı ve kartların bu şekilde takip edilmesiyle yöntemiyle kumar oynatıldığı belirlendi.

Kahramankazan, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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