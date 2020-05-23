Kahramankazan'da şehitlik ve şehit aileleri ziyaret edildi

Kahramankazan'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ve şehit aileleri ziyaret edildi.

23.05.2020 16:56 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:02
Kahramankazan'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ve şehit aileleri ziyaret edildi.
Şehitlik ziyaretine Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Serkan Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esad Kahveciler ile şehit yakınları katıldı.
Asri Mezarlık içinde bulunan şehitlik ziyaretinde Kur'anı Kerim okundu, vatandaşlar tarafından yapılan ve belediyeye iletilen Kur'anı Kerim hatimlerinin duası yapıldı.
Ziyaretçiler, daha sonra şehit mezarlarına çiçek bıraktı, dua etti.
Daha sonra Belediye Başkanı Oğuz, ilçedeki şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kahramankazan’da şehitlik ve şehit aileleri ziyaret edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Kahramankazan, Aksakal, Güncel, Haber

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