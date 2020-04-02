Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kahramankazan'da sokak hayvanları için doğaya yem bırakılıyor

Kahramankazan ilçesinde yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için belediye sokaklara ve doğaya yem bırakıyor.

02.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:46
Kahramankazan'da sokak hayvanları için doğaya yem bırakılıyor
Kahramankazan ilçesinde yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için belediye sokaklara ve doğaya yem bırakıyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını riskine karşı vatandaşların evlerinden çıkmaması sonrasında, sokakta ve doğada yaşayan hayvanların yiyecek bulmakta zorluk çektiğine işaret edildi.
Belediye ekiplerinin bu kapsamda, doğaya, cadde ve sokaklara yem bıraktığı aktarılan açıklamada, ekiplerin ayrıca, ilçedeki lokanta ve fırınlardan topladıkları ekmekler ile belediye yemekhanesinde artan yemekleri de sokak hayvanlarına götürdükleri aktarıldı.
Açıklamada, Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un şu ifadelerine yer verildi:
"Allah'ın bize emaneti olan can dostlarımıza karşı son derece duyarlı davranıyoruz. Aynı dünyayı ve yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyor, onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Onlara düzenli olarak mama ve yem bırakıyoruz. Gerekli sağlık kontrollerini yapıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için gayret gösteriyoruz."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramankazan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kahramankazan'da sokak hayvanları için doğaya yem bırakılıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, Kur’an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Haberler
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı
Cemil Hoca’dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı Haberler
Cemil Hoca'dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Haberler
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İspanya’da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi Haberler
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Salgında en acı haber! ABD’de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul’da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

13:26: DHA YURT BÜLTENİ- 8 - Haber 13:26: Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı - TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal - Haber 13:26: Artvin'de bir ilçe merkezi ve bir köy karantinaya alındı - Haber 13:26: Sakarya'da tüm bölgelerdeki banklar kaldırılacak - Haber 13:25: PROF. CEMİL TAŞÇIOĞLU'NUN MEZARINA OĞLU KAŞKOLUNU BAĞLADI - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:22: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı - Haber