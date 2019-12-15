Haberler » Güncel » Kahramankazan'da sokak hayvanları için mama ve yem bırakılıyor - Haber

Kahramankazan'da sokak hayvanları için mama ve yem bırakılıyor

Kahramankazan Belediyesi, sokakta ve doğada yaşayan hayvanların soğuk kış günlerinde aç kalmamaları için yaşam alanlarına yakın noktalara kuru mama ve yem bırakıyor.

15.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:18Kahramankazan'da sokak hayvanları için mama ve yem bırakılıyor
Belediyesi, sokakta ve doğada yaşayan hayvanların soğuk kış günlerinde aç kalmamaları için yaşam alanlarına yakın noktalara kuru mama ve yem bırakıyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin doğada, ormanlık alan ve sokaklarda yaşayan hayvanların aç kalmaması için yaşam alanlarına yakın noktalara düzenli olarak kuru mama ve yem bıraktığı belirtildi.
Mama dağıtımı sırasında hayvanların sağlık durumlarının kontrol edildiği vurgulanan açıklamada, "İhtiyaç duyulan zarar görmüş hayvanlar, veteriner hekim kontrolünde tedavi için Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriliyor. Burada tedavileri yapılan hayvanlar daha sonra tekrar doğal yaşama salınıyor." ifadelerine yer verildi.
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokakta ve doğadaki hayvanlara karşı duyarlı bir belediye olduklarını belirterek, "Yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Onlara düzenli olarak mama ve yem bırakıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için her şeyi yapıyoruz. Bu soğuk günlerde herkes kapısın önüne ya da parklara biraz yiyecek bırakabilir." ifadelerini kullandı.

Kahramankazan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:52 Üsküdar'da denizden erkek cesedi çıktı - Haber
12:52 AA'ya "Çocuk Hakları Duyarlılık Ödülü" - Haber
12:50 Okan Buruk: 5 - Aykut Kocaman: 1 - Haber
12:50 HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 104'üncü gününde - Haber
12:45 HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 104'üncü gününde - Haber
10:17 Çin'den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı - Haber
02:28 Başkentte trafik ışıklarında 3 araca çarpan otomobil iş yerine girdi: 4 yaralı - Haber
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Haber
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Haber
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Haber
15.12.2019 12:53:39