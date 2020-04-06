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Kahramankazan'da termal sera faaliyete geçti

Kahramankazan'da belediye tarafından kurulan termal sera faaliyete başladı.

06.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:52
Kahramankazan'da termal sera faaliyete geçti
Kahramankazan 'da belediye tarafından kurulan termal sera faaliyete başladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin kendi çiçek ve bitkilerini üretmek için bir süre önce kurulum çalışmalarına başladığı termal sera faaliyete geçti. Ekipler bu kapsamda, Belediye Kapalı Yüzme Havuzu'nun yanında bulunan boş arsaya kurulan serada, ilk "çelikleme" işlemini yaptı. Çelikleme işlemi, serada üretilecek bitkilerden alınan canlı parçaların, yeni bitkiler üretmek için dikilmesi işlemi anlamına geliyor. Böylece, serada üretilecek olan yeni bitkiler toprakla buluşmuş oldu.
Sera termal suyla ısınacak ve böylece seranın ısıtılması için ayrıca bir harcama da yapılmamış olacak. Seranın tamamen faaliyete geçmesinin ardından ilk etapta yıllık 100 bin mevsimlik çiçek, 20 bin çok yıllık çiçek, 10 bin sarmaşık ve 15 bin de çalı grubu üretimi yapılması hedefleniyor. Böylece park ve bahçelerinde kendi serasında yetiştirdiği çiçek ve bitkileri kullanacak olan belediye, dışarıdan herhangi bir bitki ya da çiçek satın almamış olacak. Bu doğrultuda belediye bütçesinde önemli bir tasarruf kalemi de oluşturulmuş olacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramankazan, Güncel
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