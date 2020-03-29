Kahramankazan'da toplu ulaşım, park ve marketlerde koronavirüs denetimi
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları, park ve marketlerde denetim yapıldı.
29.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:02
Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları, park ve marketlerde denetim yapıldı.
Zabıta ekipleri İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca marketlerin çalışma saati ve alışveriş yapan müşteri sayısı konusunda denetimlerde bulundu.
Ayrıca şehir içi toplu taşıma araçlarında, kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmeleri ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürücü ve yolcular bilgilendirildi.
Parklarda da denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.
Zabıta ekipleri İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca marketlerin çalışma saati ve alışveriş yapan müşteri sayısı konusunda denetimlerde bulundu.
Ayrıca şehir içi toplu taşıma araçlarında, kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmeleri ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürücü ve yolcular bilgilendirildi.
Parklarda da denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.
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Kaynak: AA
Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Kahramankazan, Zabıta, Ankara, Güncel