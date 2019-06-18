18.06.2019 12:34
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Kahramankazan'da uyuşturucu operasyonu

Kahramankazan

Kahramankazan'da uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kahramankazan'da uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince bir süredir uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen T.S. ve T.S suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan bu kişilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada bir miktar eroin, 2 adet kırmızı reçeteyle satılabilen ilaç, 1 metafetamin ele geçirildi.
Şüphelilerden T.S'nin uyuşturucu madde bulundurmaktan dolayı arandığı öğrenildi.
Zanlılar sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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