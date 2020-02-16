Haberler » Güncel » Kahramankazanlı muhtarlar yeni başkanını seçti - Haber

Kahramankazanlı muhtarlar yeni başkanını seçti

Kahramankazan Muhtarlar Derneği 3. Olağan Genel Kurulu'nda Atankey Kubat yeniden başkan seçildi.

16.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:00Kahramankazanlı muhtarlar yeni başkanını seçti
Muhtarlar Derneği 3. Olağan Genel Kurulu'nda Atankey yeniden başkan seçildi.
Özel bir kafeteryada gerçekleşen genel kurul toplantısına, Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Başkent Muhtarlar Federasyonu Başkanı Behçet Uyanık ve çok sayıda muhtar katıldı.
Divan Başkanlığını Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Dinçer'in yaptığı genel kurulda gündeme alınan maddeler oy birliği ile kabul edildi.
Genel kurulda tek aday olan Çimşit Mahallesi Muhtarı ve mevcut başkan Atankey Kubat, bütün üyelerin oyuyla yeniden dernek başkanı seçildi.
Atankey Kubat, üyelere teşekkür ederek, hep birlikte hizmet nimettir anlayışıyla çalıştıklarını, her muhtarın mahallesinin gözü kulağı olarak sorunların çözüme kavuşturulması noktasında gayret sarfettiğini belirterek, "Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece daha nice güzel işlere imza atacağımıza olan inancım tamdır." dedi.

Kahramankazan, Ali Dinçer, Kubat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 18:06:11