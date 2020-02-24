Kahramanlar Filmi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Metin Güngör, Aaron Huisenfeldt ve Joe Saldana'nın üstlendiği 2008 yılı yapımı video film
inin başrollerinde Metin Güngör, Aaron Huisenfeldt, Joe Saldana, Andrea Jackson ve Dave Marandola yer alıyor.Yönetmen:
Metin Güngör, Aaron Huisenfeldt, Joe SaldanaSenaryo:
Joe Saldana, Metin Güngör, Aaron Huisenfeldt, Joe SaldanaOyuncular:
Andrew Hwang, Siso Kamburov, Joe Saldana, Aaron Huisenfeldt, Metin Güngör, Pat Toohey, Andrea Jackson, Tiffany McClintock, Gregory Martin, Dave Marandola, Arlan Jewell, Elizabeth Spilker, Stephen Oyoung, Holly Hoffman, Rachel de Leon, George Ye, Martin Vidic, Steve Siu, Michelle Villalpando, Melody Au, Rachel Robles, Chris Robles, Marcel Marta, Raphi Kammer, Andrew Jones, Douglas F. Jones, Stephanie Langley, Sandra LaBlanc, Nathan Norris, Angela StormsFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Fists of Righteous HarmonyYapımcı Firma:
MGF ProdüksiyonYapım Yılı:
2008Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
95 dk.Dağıtıcı Firma:
B Kare FilmVizyon Tarihi:
20.03.2020 Kahramanlar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.