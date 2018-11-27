Kahramanlara Veda

27 Kasım 2018 Salı 16:46



27 Kasım 2018 Salı 16:46

İstanbul Sancaktepe'de düşen helihopterde şehit olan 4 asker, bugün son yolculuklarına uğurlandı. Kurmay Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan, Kurmay Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli vePiyade Uzman Çavuş Şahin için ilk tören Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlendi. Askeri yetkililer ve şehit aileleri de oradaydı. Daha sonra cenazeler, dualarla memleketlerine gönderildi.Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın naaşı Bitlis'in Güroymak ilçesinde karşılandı. 49 yaşında olan evli ve 3 çocuk babası Şahin buradaki cenaze törenin ardından vatan toprağına emanet edildi. Şehit Kurmay Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ile Şehit Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli Ankara'da, Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever ise Bursa'da toprağa verildi.(İHA)