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Kahramanlığı bırakın

Eğer diş ağrınız bir dakikadan uzun sürüyorsa diş hekimine gitme vaktiniz gelmiştir diyen Dt.Kökdemir, diş hassasiyeti hakkında bilgilendiriyor.

26.02.2020 08:37 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:37Kahramanlığı bırakın

Diş hassasiyeti, dişin daha yumuşak iç kısmı olan "dentin" açığa çıktığında başlayan sıcak soğuk hassasiyetine denir. Diş hassasiyetinin, yetişkin nüfusta rastlanma oranı, yapılan araştırmalar sonucu yüzde 57 olarak tespit edilmiş.

BAŞLICA NEDENLERİ

* Yanlış diş fırçalama

* Ağız bakımının yetersizliği

* Diş eti çekilmesi

* Asitli yiyecek ve içecekler

* Şekerli gıdaların fazla tüketilmesi

* Diş gıcırdatma ve sıkma

Günde en az 2 defa diş fırçalamak, düzenli diş ipi kullanmak, hassasiyete karşı diş macunu kullanmak ve yumuşak uçlu diş fırçası kullanmanın hassasiyeti azaltabileceğini ifade eden Dt. Kökdemir, eğer hassasiyet birkaç haftadan uzun sürüyorsa diş hekimine başvurulması gerektiğini açıkladı. Diş hassasiyetine direnip diş hekimine gitmeyi ertelerseniz diş yüzeyinde aşırı aşınmalar, dişin boyun bölgesinde sararmalar ve ileri durumlarda diş sinirlerinin ölmesi ve kanal tedavisi ihtiyacı gibi durumlarla karşılaşma riskiniz yüksektir. Bu nedenle diş ağrısına direnme kahramanlığını bırakıp bir an önce diş hekimine gitmeniz uygun olacaktır.


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Kaynak: Bültenler

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