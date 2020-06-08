KAHRAMANMARAŞ 12 yaşında robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı

12 yaşında robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptıKAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 6'ncı sınıf öğrencisi İsmail Tatar (12), koronavirüs nedeniyle evde kalmaktan canı sıkılınca robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı.

08.06.2020 08:33 | Son Güncelleme: 08.06.2020 08:40
12 yaşında robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 6'ncı sınıf öğrencisi İsmail Tatar (12), koronavirüs nedeniyle evde kalmaktan canı sıkılınca robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı. 10 günde 120 lira harcayan Tatar, makineden 3 civciv çıkarmayı başardı.
Koronavirüs nedeniyle okulların kapanıp uzaktan eğitime geçmesinin ardından İsmail Tatar, derslerini internetten takip etti. Ancak 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalmaktan canı sıkılan Tatar, kuluçka makinesi yapmaya karar verdi. Civcivleri çok seven 7 yaşındaki kız kardeşi Gül Nida'yı da sevindirmek isteyen İsmail Tatar, karton kutu ve köpük kullanarak 10 günde kuluçka makinesini yaptı. Makineyi çalıştırmak için de dijital çağın vazgeçilmezi olan robotik kodlamayı kullanan küçük İsmail, makinenin sıcaklığının, neminin ne kadar olacağını, yumurtaların hangi zaman aralıklarıyla kaç derecelik açıyla döndürüleceğini yazdığı kodlarla belirledi.
'CAN SIKINTISINDAN HOBİ OLARAK YAPTIM'
İsmail Tatar, 120 lira harcayarak yaptığı makineyi daha sonra yumurtalarını yerleştirdi ve 3 civciv çıkarmayı başardı. Daha önce böyle bir makine yapmayı düşündüğünü ifade eden Tatar, "Evde kalmışken boş vaktimi değerlendirmek için böyle bir kuluçka makinesi yapmak aklıma geldi. Birazcık araştırma yaptım 'Nasıl viyol yapabilirim?' diye bazı yerlerden fikir edindim. Sonra aklımda bazı tasarımlar oluşturdum, en sonunda da böyle bir viyol yaptım. Bu makine aslında daha çok can sıkıntısından, hobi olarak yaptım, belirli bir amacı yok" diye konuştu.
Makineye yerleştirdiği yumurtalardan 21 gün sonra civciv çıktığını belirten İsmail Tatar, "Bugüne kadar 3 tane civcivim çıktı. Makine başarılı. Bunu gördüm ve bu bana yetti" dedi.
Yaptığı kuluçka makinesinde robotik kodlama kullandığını ve bu sayede makinenin yapmasını istediklerinin kodlarını yazmasının yeterli olduğunu ifade eden İsmail Tatar, şöyle konuştu: "Makineyi yaparken arduinoyu kullandım. Arduino bir çip ve içerisine yazdığınız kodlarla birçok şeyi yapabiliyor. Ben burada arduinoyu viyol yapmak için kullandım. Arduino, serum motoruna sinyal gönderiyor ve serum motoru da içerideki viyolü 45 derecelik açılarla çeviriyor. Nemi ve ısıyı ayarlayabilmek için içerisine ampul koydum. Bu ampulü kontrol eden burada bir tane termostat var ve o termostat benim istediğim sıcaklığa gelince ampulü kapatıyor, açıyor. İçerideki havanın sürekli dolaşması için de bir fan var. Bu yumurtalar karbondioksit yaydığı için sürekli oksijen almaları ve karbondioksitin dışarı çıkması gerekiyor. O fan içerideki havayı deliklere gönderiyor. Ayrıca nemi tutturabilmek için nem ölçer koydum ve o nem ölçer sayesinde nenim yüzde kaç olması gerektiğini ayarlayabiliyorum."
'ÇOCUKLARI İYİ YETİŞTİRİRSEK GELECEKTE ÇOK BÜYÜK ŞEYLERE İMZA ATARLAR'
Küçük öğrencinin eğitim gördüğü özel kolejin müdürü Nurullah Çelebi Köker, 3 yıldır okulda robotik kodlama dersi verdiklerini belirterek, "Çocukların kafalarının bu noktaya odaklanmaları ve hatta birtakım şeyler yapması için öğretmenlerimiz bir takım çalışma yaptılar. Öğrencimiz bundan esinlenerek çok basit maddelerden, kutulardan, kartonlardan ve elektronik malzemelerden toparlayarak kuluçka makinesi yapmış ve civciv çıkartmış. Demek ki çocuklarımızı iyi yetiştirirsek gelecekte çok büyük şeylere imza atabilecekler" diye konuştu. KAHRAMANMARAŞ 12 yaşında robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: İsmail Tatar, Koronavirüs, Elbistan, Tatar, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı’nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı’nın karnı burnunda poz verdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Aleyna’nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış Haber
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Son Dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya’da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Diyarbakır’da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Ebru Polat’ın ’Kocanızı elinizden alırlar’ paylaşımının altından ihanet çıktı Haber
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Haberler››Güncel››KAHRAMANMARAŞ 12 yaşında robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

08:33: KAHRAMANMARAŞ 12 yaşında robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı - Haber 08:22: DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Haber 08:15: Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi - Haber 08:15: Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1382, Meksika'da 188 kişi öldü - Haber 08:13: KARAMAN 'Eski sevgili' kavgasında 4 kişi bıçaklandı - Haber 07:32: Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor - Haber 00:07: Libya ordusu, Sirte'nin güneyindeki iki bölgeyi daha Hafter milislerinden kurtardı - Haber 15:38: Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez - Magazin 14:37: Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu - Haber 12:57: Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı - Haberler