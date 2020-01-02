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Kahramanmaraş 1500 yıllık germanicia'yı ilmek ilmek halıya işliyorlar -

1500 yıllık Germanicia'yı ilmek ilmek halıya işliyorlar - Kahramanmaraş'ın tarihi 1500 yıllık Germanicia Antik Kenti'ndeki mozaiklerde bulunan figürler, Dulkadiroğlu Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan dokuma kursunda, halıya işleniyor.

02.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:18
1500 yıllık Germanicia'yı ilmek ilmek halıya işliyorlar -
'ın tarihi 1500 yıllık Germanicia Antik Kenti'ndeki mozaiklerde bulunan figürler, Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan dokuma kursunda, halıya işleniyor.
Germanica Mozaikleri'ndeki üzüm, horoz, ceylan, tavşan gibi çeşitli figürlerin yöresel halı ve kilimlere yansıtılması amacıyla Dulkadiroğlu Kaymakamlığı çalışma başlattı. Çalışma kapsamında da figürler özel bir teknik ile motif haline getirildi. Motifler, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin restore ettirdiği tarihi Üdürgücü Konağı'nda Halk Eğitim Müdürlüğü ile açılan kursta kadınlar tarafından halıya işleniyor.
IŞIK, 'YÜZDE 100 ORGANİK'
Usta Öğretici Hatice Işık, 13 kursiyer bulunduğunu, kursiyerlere halı dokumanın inceliklerini anlattıklarını söyledi. Germanica figürlerinin de ilmek ilmek dokuduğunu belirten Işık, 1500 yıllık tarihi Germanica desenlerini motif şeklinde hazırlanmasından sonra ilmek ilmek halı haline getirdik. Halıları orijinal yün ile dokuyoruz ve ipliklerin boyamasında kesinlikle kimyasal kullanmıyoruz. İpliklerimiz tamamen doğal kök boyayla boyanan iplikler. Halılarımız yüzde 100 organik halılar. 1500 yıllık Germanicia desenlerini halımıza yansıtmaya çalıştık diye konuştu.
Hatice Işık ayrıca kursta dokunan halıların bir şirket aracılığıyla satıldığını, bunun da kursiyerlere gelir sağladığını belirterek, İlmek hesabı ücret alıyorlar. Halı dokumada el çabukluğu çok önemli. Bu nedenle haftada 250 lira kazanan da ayda bu parayı alan da var. El çabukluğuna ve çalışmaya bağlı. Köşe yastık minderleri, araba koltuk minderleri de yapıyoruz dedi.
Kursiyerlerden Havva Çıracı ise kurs sayesinde hem boş zamanını değerlendirdiğini hem de dokuduğu halıları satarak ev ekonomisine katkı sağladığını söyledi.
Kahramanmaraş 1500 yıllık germanicia'yı ilmek ilmek halıya işliyorlar -

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Hatice Işık, Güncel

Kaynak: DHA


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