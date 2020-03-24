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65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 65 yaş üstü 3 kişi polisi görünce otomobilin arkasına saklandı.

24.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:04

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, ülkemizde 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın ardından, Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde 65 yaş üstü 3 kişi polisi görünce otomobilin arkasına saklandı. O anların fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

OTOMOBİLİN ARKASINA SAKLANDILAR

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından polis ve jandarma ekipleri denetim yapmaya başladı. Elbistan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar günü denetim yaparken 65 yaş üzeri 3 kişi, polis minibüsünü görünce park halindeki otomobilin arkasına saklandı.

PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Yaşları 65'in üzerinde olan 3 kişi her ne kadar kendilerini gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı ve yanlarına gelen polis tarafından uyarıldı. Polis memurunun uyarısı üzerine 3 kişinin evlerine döndüğü öğrenildi. Öte yandan 3 kişinin otomobilin arkasına gizlendikleri sırada çekilen fotoğraf, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı

Kaynak: DHA

Etiketler : Kahramanmaraş, Elbistan, Polis, Güncel

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65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı

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