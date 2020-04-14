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KAHRAMANMARAŞ-'65 yaş' yasağı olan çiftçinin tarlasına jandarma gübre attı

'65 yaş' yasağı olan çiftçinin tarlasına jandarma gübre attıKAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan çiftçi Ali Dağlı'nın (65) yardım istemesi üzerine jandarma ekipleri, tarlasına gübre attı.

14.04.2020 13:41 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:43
'65 yaş' yasağı olan çiftçinin tarlasına jandarma gübre attı
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan çiftçi Ali Dağlı'nın (65) yardım istemesi üzerine jandarma ekipleri, tarlasına gübre attı.
Afşin'in Berçenek Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik yapan Ali Dağlı, '65 yaş' yasağı nedeniyle dışarı çıkamayınca tarlasına da gidemedi. Bunun üzerine 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayıp, tarlasına gübre atması gerektiğini; ancak gidemediğini anlatan Dağlı, yardım istedi. Talep üzerine Afşin Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dağlı'nın evine uğrayan, traktörü ve gübreyi alarak, tarlasına gitti. Traktörün koltuğuna oturan jandarma, Dağlı'nın tarlasına gübre atmaya başladı. Tarlanın tamamına gübre atılmasının ardından ekipler, traktörü yeniden Dağlı'ya teslim etti. Ali Dağlı, tarlasına gübre attığı için jandarmaya teşekkür etti. KAHRAMANMARAŞ-’65 yaş’ yasağı olan çiftçinin tarlasına jandarma gübre attı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ali Dağlı, Jandarma, Afşin, Güncel
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