Kahramanmaraş'a 2'nci şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT ASTSUBAY AKÇADAĞ: ANSIZIN GELİR, ANSIZIN GİDERİZ

Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ 'ın (29) cenazesi memleketi Kahramanmaraş 'a getirildi. Şehidin WhatsApp'daki durumuna "Biz bilinmeyenleriz, ansızın gelir ansızın gideriz" yazdığı ortaya çıktı.

Şehit Akif Akçadağ'ın cenazesi, askeri uçakla Kahramanmaraş Havaalanı'na getirildi. Şehidin naaşını babası Bekir Akçadağ, annesi Serpil Akçadağ, kardeşler, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar karşıladı.

ŞEHİDİN ANNESİ: ŞAKA YAPTIĞINI SÖYLE

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda uçaktan indirildi. Cenazenin götürüldüğü sırada şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Protokolün teskin etmeye çalıştığı yakınları, naaşın cenaze aracına konulmasının ardından tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Oğlunun tabutundan güçlükle ayrılan anne Serpil Akçadağ, "Yavrum yine şaka yapıp da geldiğini söyle bana. Herhalde şaka yaptı, yavrum şaka yapıyor benimle" dedi.

Bekar olan şehit Akif Akçadağ'ın naaşı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morgu'na konuldu. Şehidin, yarın düzenlenecek törenin ardından defnedileceği belirtildi.

'BİZ BİLİNMEYENLERİZ'

Öte yandan şehit Akif Akçadağ'ın WhatsApp'daki durumuna 'Biz bilinmeyenleriz ansızın gelir ansızın gideriz' yazdığı ortaya çıktı. Şehidin kardeşi, bu durumu sosyal medyadan "Kardeşimin düğün konvoyunda mutluluk gözyaşı hayal ederken, şehit konvoyunda hüzün gözyaşı döktürenler için yaşasın cehennem" notuyla paylaştı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, -