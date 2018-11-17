Kahramanmaraş'a 31,2 Milyon Liralık Sağlık Yatırımı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç
, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğünün 2018 yılı yatırım programı kapsamında talep ettiği 31 milyon 200 bin liralık 12 projenin tamamının onaylandığını bildirdi.
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Güvenç, yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünün 12 projesi için Sağlık Bakanlığı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz'ü ziyaret ettiğini belirtti.
Yapılan görüşmeler sonucunda projelerin tamamının onaylandığını ve İl Sağlık Müdürlüğüne ihale için izin verildiğini dile getiren Güvenç, aynı zamanda projelerin başlatılması için 3,5 milyon liranın ilk ödeneğin de müdürlüğe gönderildiğini söyledi.
Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri olarak şehrin yatırımlarını yakından takip etmeye devam ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Projelerin ihale süreci yakında başlayacak, Kahramanmaraşımıza hayırlı ve uğurlu olsun. 12 projemizin hazırlanmasını sağlayan Sağlık Müdürümüze, onaylanması ve bütçe ayrımını gerçekleştirmede bizlerden desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Hüseyin İnceöz'e şehrimize göstermiş oldukları öncelik ve ilgiden dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum."
Yatırıma dönüşecek projeler
Celalettin Güvenç, onaylanan projelerin ise şunlar olduğunu aktardı: Necip Fazıl
Şehir Hastanesi Bağımlılık, Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezi Onikişubat
Haydarbey Aile Sağlığı Merkezi
Boğaziçi Aile Sağlığı Merkezi Elbistan
Esentepe 112 Acil Sağlık Hizmetleri Dulkadiroğlu Yavuz Sultan Selim
Aile Sağlığı Merkezi Göksun Ericek
Aile Sağlığı Merkezi
Elbistan Akbayır
Aile Sağlığı Merkezi Andırın Yeşilova
Aile Sağlığı Merkezi Türkoğlu Şekeroba
Aile Sağlığı Merkezi
Türkoğlu Yeşilyöre
Aile Sağlığı Merkezi
Türkoğlu Beyoğlu
Aile Sağlı Merkezi
Türkoğlu Büyükimalı Aile Sağlı Merkezi
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:23