17 Kasım 2018, 17:23
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Kahramanmaraş'a 31,2 Milyon Liralık Sağlık Yatırımı

Kahramanmaraş

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğünün 2018 yılı yatırım programı kapsamında talep ettiği 31 milyon 200 bin liralık 12 projenin tamamının onaylandığını bildirdi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğünün 2018 yılı yatırım programı kapsamında talep ettiği 31 milyon 200 bin liralık 12 projenin tamamının onaylandığını bildirdi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Güvenç, yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünün 12 projesi için Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz'ü ziyaret ettiğini belirtti.

Yapılan görüşmeler sonucunda projelerin tamamının onaylandığını ve İl Sağlık Müdürlüğüne ihale için izin verildiğini dile getiren Güvenç, aynı zamanda projelerin başlatılması için 3,5 milyon liranın ilk ödeneğin de müdürlüğe gönderildiğini söyledi.

Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri olarak şehrin yatırımlarını yakından takip etmeye devam ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Projelerin ihale süreci yakında başlayacak, Kahramanmaraşımıza hayırlı ve uğurlu olsun. 12 projemizin hazırlanmasını sağlayan Sağlık Müdürümüze, onaylanması ve bütçe ayrımını gerçekleştirmede bizlerden desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Hüseyin İnceöz'e şehrimize göstermiş oldukları öncelik ve ilgiden dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum."

Yatırıma dönüşecek projeler

Celalettin Güvenç, onaylanan projelerin ise şunlar olduğunu aktardı:

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Bağımlılık, Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezi

Onikişubat Haydarbey Aile Sağlığı Merkezi

Boğaziçi Aile Sağlığı Merkezi

Elbistan Esentepe 112 Acil Sağlık Hizmetleri

Dulkadiroğlu Yavuz Sultan Selim Aile Sağlığı Merkezi

Göksun Ericek Aile Sağlığı Merkezi

Elbistan Akbayır Aile Sağlığı Merkezi

Andırın Yeşilova Aile Sağlığı Merkezi

Türkoğlu Şekeroba Aile Sağlığı Merkezi

Türkoğlu Yeşilyöre Aile Sağlığı Merkezi

Türkoğlu Beyoğlu Aile Sağlı Merkezi

Türkoğlu Büyükimalı Aile Sağlı Merkezi
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:23