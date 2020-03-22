Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kahramanmaraş'a giriş yapan vatandaşlar sağlık kontrolünden geçiriliyor - Haberler

Kahramanmaraş'a giriş yapan vatandaşlar sağlık kontrolünden geçiriliyor

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis uygulama noktalarından şehre giriş yapmak isteyen kişiler sağlık taramasından geçirdi.

22.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:06
Kahramanmaraş'a giriş yapan vatandaşlar sağlık kontrolünden geçiriliyor
Kahramanmaraş 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis uygulama noktalarından şehre giriş yapmak isteyen kişiler sağlık taramasından geçirdi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri kent girişlerindeki polis uygulama noktalarında sağlıkçı görevlendirdi.
Polis ekiplerinin rutin kontrolleri sırasında, durdurulan araçlardaki kişiler sağlık taramasından geçirildi.
Sağlık taraması uygulamasının, kentin Gaziantep, Kayseri ve Adana kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktalarında devam ettiği öğrenildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : İl Sağlık Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de virüs için bugüne kadar kaç test yapıldı? Bakan sayıyı verdi Haberler
Türkiye'de virüs için bugüne kadar kaç test yapıldı? Bakan sayıyı verdi
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30’a yükseldi! Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a yükseldi!
3 takım arkadaşının virüs testi pozitif çıkan Merih, video yayınladı Haberler
3 takım arkadaşının virüs testi pozitif çıkan Merih, video yayınladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatleri değişti Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatleri değişti
İlk ders Bakan Selçuk’tan! ’Gençler tatil bitti’ Haberler
İlk ders Bakan Selçuk'tan! "Gençler tatil bitti"
Merkel’in karantina kararının ardından bu kareyi gören Almanlar panik yaptı Haberler
Merkel'in karantina kararının ardından bu kareyi gören Almanlar panik yaptı
ABD’de bir senatörün daha koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
ABD'de bir senatörün daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı Haberler
Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı

Son Dakika Güncel Haberleri

BURSA Jandarmadan sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haber Muğla'da köpeğe çarpan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı - Haber Sakaryaspor taraftarlarından sağlık çalışanlarına meşaleli destek - Haber Drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza - Haber Türkiye'de korona virüsten ölü sayısı 30'a yükseldi - Haber Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı - Haber Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi - Haber Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün - Haber Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler
Loading