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Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin yıl dönümü

Vali Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

04.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:51
Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin yıl dönümü
Vali Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş 'a İstiklal Madalyası verilişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özkan mesajında, Kahramanmaraş'ın sergilediği kahramanlık örneği ile vatanına ve bayrağına olan sevgisini tüm dünyaya göstererek destan yazdığını belirtti.
Birlik ve beraberliği ile Anadolu'ya cesaret veren bir şehre hizmet etmenin gururunu yaşadığını ifade eden Özkan, mesajında şunları kaydetti:
"Kahramanmaraş tüm zorluklara rağmen kutsallarına sahip çıkmıştır. Düşman işgaline son veren ecdadımız, aynı zamanda tüm dünyaya örnek olacak eşsiz bir kahramanlık örneği göstermiştir. Kahraman şehrimizin bu anlamlı mücadelesi, TBMM tarafından üstün başarı olarak görülmüş, 5 Nisan 1925'te İstiklal Madalyası verilerek bu büyük zaferimiz taçlandırılmıştır. Ecdadın bu amansız mücadelesi, başarısı, azmi, kararlılığı, birlik ve beraberlik ruhu, bizlere de örnek olmalı, bu ruhu gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmalıyız. Bu vesileyle şehrimize İstiklal Madalyası verilişinin 95. yıl dönümünü kutluyor, bizlere bu gururu yaşatan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş, Güncel
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