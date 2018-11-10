Kahramanmaraş'a Şehit Ateşi Düştü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DA)- HAKKARİ'nn Şemdinli
ilçesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Çavuş Mehmet Kaşık'ın (25) Kahramanmaraş
'taki baba ocağına ateş düştü. Onikişubat
ilçesi Karacaoğlan
Mahallesinde oturan baba Cafer ve anne Meryem
Kaşık'a acı haberi askeri yetkililer verdi. Bekar olan şehidin anne ve babası, aldıkları haberle gözyaşlarına boğuldu. Eve Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan şehidin yakınları da eve akın etti.
Şemdinli,Kahramanmaraş
10 Kasım 2018 Cumartesi 18:35