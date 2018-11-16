Kahramanmaraş'a Şehit Ateşi Düştü

Şırnak
'ın Uludere
ilçesine bağlı Şenoba
beldesindeki üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade
Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz'ın (22) Kahramanmaraş
'taki baba ocağına ateş düştü.
Uludere'deki üs bölgesinde meydana gelen ve 4 askerin yaralandığı patlamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz'ın acı haberi, öğleden sonra Onikişubat
ilçesine bağlı Öztürk Mahallesi'nde yaşayan ailesine, askeri yetkiler tarafından ulaştırıldı. Acı haberi alan şehidin babası Yaşar
ve annesi Döne Kaçmaz gözyaşı döktü. 1'i kız, 3 kardeşin ortancası olan ve 1,5 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri
'nde göreve başladığı öğrenilen Şehit Cemil Kaçmaz'ın sosyal medya hesabından fotoğrafıyla birlikte paylaştığı, 'Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?' notu görenleri duygulandırdı.
Şehidin cenazesinin yarın öğle vakti düzenlenecek törenle defnedileceği belirtildi.
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Piyade,Uludere,Kahramanmaraş